ما حقيقة وقف لقاح كورونا في السعودية بسبب 5 وفيات

أثيرت ضجة مؤخرا في السعودية بسبب تداول خبر يفيد بأن السلطات في العاصمة الرياض قررت وقف إعطاء لقاح كورونا بعد وقوع 5 حالات وفاة بسبب اللقاح المذكور.

وبتقصي حقيقة وأصل هذا الخبر تبين عدم صحته، حيث نفت وزارة الصحة السعودية صحة خبر وقف إعطاء اللقاح، وأصدرت بيانا قالت فيه: "الحمد لله جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحّة وعافية" داعية إلى "أخذ المعلومات من مصادرها الرسميّة".

الحمد لله جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.



وندعو الجميع للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



والتواصل مع@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) December 22, 2020

في السياق ذاته، نفى الصحفي السعودي عبد الله برقاوي، الذي كان حساب بسمه نشر الخبر المزيف، أن يكون نقل خبراً كهذا.

وقال في مقال نشره على موقعه "Sabq.org" إن "صفحة مزوّرة انتحلت اسم وشعار" موقعه الإلكتروني نشرت خبراً غير صحيح عن لقاح كورونا.

وبالفعل، فإن الصفحة الناشرة للخبر المضلّل هي "Sabq-net-q8.info" وليست "Sabq.org" التي يشغّلها عبد الله برقاوي.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ليتبعه العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

ووفقا لوزارة الصحة السعودية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في المملكة بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس الماضي، هو 364440 حالة من ضمنهم 356201 حالة تم شفاؤها، و6310 حالات وفاة.