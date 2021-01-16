رافضا "عسكرة المجتمع"... الكاظمي: نمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي "معقد"

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن بلاده تمر "بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط".

جاء ذلك في تصريحات للكاظمي خلال لقائه جرحى وزارة الداخلية في مقر الشرطة الاتحادية بالعاصمة بغداد، وفق موقع "بغداد اليوم".

وتعهد رئيس الوزراء العراقي بحل مشاكل المصابين من عناصر الشرطة، وضمان حقوقهم.

وأقر بأن هناك "خللا كبيرا في توفير الدعم لشريحة كبيرة من الجرحى ممن لم يحصلوا على حقوقهم بعضهم تعرض لإعاقة كلية، رغم مرور وقت طويل على مراجعاتهم، وهذا تقصير واضح من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة".

وعلى مدى سنوات، سقط آلاف الضحايا في العراق بينهم مدنيين وعناصر شرطة وجيش في أعمال عنف، تزايدت وتيرتها باجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مساحات واسعة من البلاد صيف 2014، ولم تنته تماما بإعلان العراق هزيمة التنظيم عسكريا أواخر 2017.

وأضاف الكاظمي: "البلد يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط خلال السنوات الماضية".

وشدد على ضرورة بناء العراق "على ساس ثقافة الحياة والأمل بالمستقبل، وليس عسكرة المجتمع وثقافة الموت"، دون توضيح.

الكاظمي الذي تولى منصبه في مايو/آيار الماضي خلفا لعادل عبد المهدي، وجه مؤخرا الكثير من الانتقادات للحكومات السابقة، والتي يتهمها بالفساد وسوء الإدارة ويحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.