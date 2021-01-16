محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث القضايا الثنائية بين البلدين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، مشيرة إلى أنه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك".

وتابعت: "كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".