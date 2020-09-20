السعودية تتسلم زوارق اعتراضية سريعة من فرنسا… فيديو

ذكرت ذلك وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الزوارق الجديدة طراز "إتش إس آي - 32" الفرنسية.
وتسلمت القوات البحرية السعودية الزوارق الجديدة بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حيث جرى تسليم الزوارق للمنطقة الشرقية بالمملكة.
#فيديو_الدفاع#القوات_البحرية_الملكية_السعودية تتسلم دفعات من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية.#نعود_بحذر pic.twitter.com/1eeNaumvFj— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 20, 2020
وتعد تلك الصفقة جزء من اتفاقيات تعاون مشترك بين المملكة وفرنسا، تشمل مجالات التصنيع والتعاون العسكري، حيث تم الاتفاق مع فرنسا على تصنيع جزء من تلك الزوارق في السعودية ضمن برنامج نقل التقنية.
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