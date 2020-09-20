السعودية تتسلم زوارق اعتراضية سريعة من فرنسا… فيديو

تسلمت السعودية زوارق اعتراضية سريعة تصنعها فرنسا ضمن اتفاقية موقعة بين المملكة وشركة "سي إم إن" الفرنسية.

ذكرت ذلك وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الزوارق الجديدة طراز "إتش إس آي - 32" الفرنسية.

وتسلمت القوات البحرية السعودية الزوارق الجديدة بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حيث جرى تسليم الزوارق للمنطقة الشرقية بالمملكة.

وتعد تلك الصفقة جزء من اتفاقيات تعاون مشترك بين المملكة وفرنسا، تشمل مجالات التصنيع والتعاون العسكري، حيث تم الاتفاق مع فرنسا على تصنيع جزء من تلك الزوارق في السعودية ضمن برنامج نقل التقنية.