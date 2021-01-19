الإمارات تدشن "جواز سفر" رقميا يشمل فحص "كوفيد 19"

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، جواز سفر "رقميا" يشمل فحص "كوفيد 19".

القاهرة – سبوتنيك. وأعلنت شركة طيران "الاتحاد الإماراتية" إطلاقها بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "جواز رقمي" يشمل فحص "كوفيد 19".

وأعلنت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للإمارات العربية المتحدة، دخولها في شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لتوفير جواز سفر رقمي لضيوفها يشمل فحوص "كوفيد-19"، لتأكيد أهليتهم للسفر.

وجاء في بيان صادر من الشركة، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين أعلنا عن "شراكتهما الجديدة لإطلاق تطبيق "ترافل باس" من أياتا لخدمة ضيوف الاتحاد للطيران".

وبحسب البيان: "يساعد التطبيق المسافرين على إدارة رحلاتهم الجوية بسهولة وأمان بالتوافق مع المتطلبات الحكومية المتعلقة بفحوص ولقاحات كوفيد-19".

وسيتوفر التطبيق مبدئياً للمسافرين على متن رحلات محددة تشغلّها الاتحاد للطيران من أبوظبي في الربع الأول من العام 2021. وفي حال نجاحه، سيتم نشر التطبيق ليشمل المزيد من الوجهات على شبكة وجهات الاتحاد الدولية.

ويسمح تطبيق ترافل باس لضيوف الاتحاد للطيران بإنشاء "جواز سفر رقمي"، للحصول على نتائج فحوص كوفيد-19 والتأكد من أنهم مؤهلون للسفر.

والأهم من هذا، يمكّن التطبيق المسافرين من إدارة بيناتهم ويسهّل مشاركتها مع شركات الطيران والسلطات المعنية بهدف السفر، إضافة إلى تنظيم وثائق السفر خلال الرحلة.

وتم تطوير ترافل باس على أساس أربع وحدات منفصلة يمكن التفاعل مع بعضها. وتغطي هذه الوحدات سجلات المتطلبات التنظيمية لدخول الدول المختلفة والمختبرات/مراكز الفحص، وإصدار الشهادات التي تم التأكد منها، والهوية الرقمية وإمكانية مشاركة المسافرين نتائج فحوصهم خلال الرحلة بواسطة الأجهزة الذكية، بحسب الشركة الإماراتية.

وتضرر قطاع الطيران العالمي جراء وقف عدة دول رحلات الطيران على خلفية تفشي جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من تخفيض للعديد من شركات الطيران للعمالة.

ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يبلغ صافي خسائر القطاع للعام 2021 أكثر من 38 مليار دولار. فيما قال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن خسائر عام 2020 تجاوزت صافي 118 مليار دولار.