تقرير إسرائيلي يكشف عن التهديد الرئيس لبلاده

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن التهديد الرئيس لبلاده، من خلال تقرير لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

ذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، صباح اليوم الثلاثاء، أن جهاز الشاباك زعم أن العام الماضي 2020 كان أقل الأعوام في تنفيذ العمليات "الإرهابية" الفلسطينية المنطلقة من الضفة الغربية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا إحباط 430 عملية أمنية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، خلال العام الماضي 2020 فقط.

وأفاد تقرير جهاز الشاباك الإسرائيلي بأنه تم إحباط 283 عملية إطلاق نار، و70 عملية طعن، و10 عمليات دهس، و62 عملية تفجيرية، و5 عمليات خطف، خلال العام الماضي، فيما قتل 3 إسرائيليين، وأصيب 46 آخرين، في عمليات أمنية وقعت العام الماضي بالضفة الغربية والقدس.

وجاءت هذه الأرقام المنخفضة مقارنة بـ564 عملية في العام 2019، و581 في العام السابق له، 2018، فيما كان 418 في العام 2017.

وأكد التقرير الإسرائيلي انخفاض حدة التوتر بين بلاده وحركة حماس في العام الماضي، على ضوء مباحثات التوصل إلى تهدئة، وأن هناك تخوفات فعلية من احتمالية اندلاع تصعيد جديد خلال العام الجاري، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة والأحوال الاجتماعية المتردية التي يمر بها قطاع غزة.

وأشار تقرير "الشاباك" الإسرائيلي إلى أن التهديد الرئيس في السنوات المقبلة هو تعاظم قوة حماس، نتيجة لاستمرارها في تحسين قدراتها العسكرية في غزة، ومحاولاتها لتنفيذ عمليات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.