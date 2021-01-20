جنرال إسرائيلي محذرا: 300 ألف صاروخ تحيط بالبلاد من كل الجهات استعدادا للحرب

حذر جنرال إسرائيلي سابق من وجود نحو 300 ألف صاروخ تحيط ببلاده من كل الجبهات استعدادا للحرب.

ونقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال احتياط بالجيش الإسرائيلي، يتسحاق بريك، أنه في الوقت الذي تستعد جميع التنظيمات أو الأطراف العسكرية "الإرهابية" المحيطة ببلاده للحرب المستقبلية، فإن الجيش الإسرائيلي متأخر جدا في ملاحقتها المتطورة.

ودعا الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي إلى تشكيل سلاح خاص لصواريخ "أرض- أرض"، زاعما أنه في الحرب المقبلة ستطلق هذه الصواريخ الـ300 ألف، وستحدث كارثة وطنية.

وأشار يتسحاق بريك إلى أن إيران وأتباعها يحيطون إسرائيل بما يقرب من 300 ألف صاروخ وقذيفة، ويشكلون حلقة لخنق بلاده من جميع الجهات، بما في ذلك مئات الصواريخ الدقيقة على مدى مئات الكيلومترات برؤوس حربية مزودة بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات ستغطي كامل أراضي إسرائيل.