الصحة اللبنانية تعمل على تسجيل لقاح "سبوتنيك V" استعدادا لاستيراده

أكدت مصادر في وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، العمل على تسجيل لقاح "سبوتنيك V" بهدف بدء عملية استيراده إلى البلاد.

قال مصدر في لجنة الأدوية التابعة لوزارة الصحة اللبنانية لوكالة "سبوتنيك"، إن الوزارة تلقت جميع الأرواق الثبوتية والوثائق اللازمة بهدف تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي بأقرب وقت ممكن.

ونوه المصدر إلى أن لجنة الأدوية التابعة لوزارة الصحة في لبنان مخولة بالتعامل مع الموضوع ، وبدأت بالفعل بعملية جمع الوثائق المطلوبة.

وعادة ما تستغرق عملية تسجيل الدواء أشهر تقريبا، لكن تم تسريع الإجراءات بسبب وضع البلاد الصحي، وسيتم منح الإذن لكل من يريد استيراد هذا اللقاح في أقرب وقت ممكن.

وأشار المصدر إلى أن أي مؤسسة في لبنان تسعى لاستيراد اللقاح سيكون عليها الاتصال بالشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك V"، بشكل مباشر مع مشاورة وزارة الصحة اللبنانية.

وقال المصدر: "إن عملية استيراد لقاح "سبوتنيك V"، تحت إشراف وزير الصحة المباشر حتى يتم العمل بأسرع طريقة مكنة".

وكشف المصدر عن وجود "رجال أعمال ومنظمات في لبنان تطالب بهذا اللقاح"، وأضاف: "نأمل أن يتم تنسيق كل شيء في الأيام المقبلة".