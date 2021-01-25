محذرا من إدارة بايدن.. برلماني عراقي: "داعش" ينشط في بلادنا بحماية أمريكية

حذر برلماني عراقي من السياسة المتوقعة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال العراق، معتبرا أن "تنظيم "داعش" الإرهابي نشط في البلاد خلال تولي الديمقراطيين الحكم في الولايات المتحدة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الاثنين، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي، كريم عليوي لـ "بغداد اليوم".

واتهم عليوي واشنطن بالاستعداد لـ "إحراق العراق" من أجل الإبقاء على قواتها هناك.

وقال إن "تنظيم داعش الإرهابي نشط في فترة تولي الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية سابقا وحاليا، لأن سياسة الاخيرة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص العراق"، على حد قوله.

وزعم عليوي أن "واشنطن دعمت ومولت أغلب العمليات الإرهابية في العراق فضلا عن توفير الحماية والتحصينات الكاملة لقيادات التنظيم في الكثير من المناطق".

وقال إن "هناك مناطق في العراق ينشط فيها تنظيم داعش، تمنع واشنطن التحليق العسكري فوقها".

ويخشى مراقبون أن يكون التفجيران اللذان وقعا قبل أيام بالعاصمة العراقية وخلفا عشرات القتلى والجرحى مؤشرا على عودة التنظيم الإرهابي بقوة.

والخميس الماضي، شهدت بغداد تفجيرين انتحاريين في أحد أسواق المدينة المزدحمة، أسفرا عن مقتل 32 شخصا وإصابة 110، بحسب وزارة الصحة العراقية.

وتبنى "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) الهجومين لاحقا، وأطلقت القوات العراقية عمليات واسعة في عموم البلاد لملاحقة فلول التنظيم الذي أعلنت بغداد أواخر 2017 القضاء عليه عسكريا بعد اجتياحه مناطق واسعة من البلاد صيف عام 2014.