القوات العراقية تعلن تدمير أوكار ومركبات لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت خلية الإعلام الأمنى في بيان، يوم أمس الثلاثاء، "نفذت القوات العراقية عمليات تفتيش وتطهير في منطقة العيث، لغرض فرض الأمن والاستقرار".

وأضافت أن "القوات تمكنت من تدمير 10 أوكار و3 مركبات وعبوة ناسفة تم السيطرة عليها".

وبحسب البيان "انفجرت عبوتين ناسفتين أثناء العملية في اثنين من الآليات ولكن دون خسائر بشرية".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور دوليا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.