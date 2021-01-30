نتائج المسحة الطبية لبعثة الأهلي المصري في قطر... واحد فقط إيجابي

كشف النادي الأهلي المصري عن نتائج المسحة الخاصة بفيروس كورونا لأفراد بعثته المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر قد خرجت جميعها سلبية إلا واحد فقط.

وحسب الموقع الرسمي للنادي فقد أكد أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها أفراد البعثة جميعا، فور الوصول للعاصمة القطرية الدوحة استعداداً لمنافسات كأس العالم للأندية، قد جاءت سلبية إلا مسحة محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

وأشار الموقع إلى أن مسحة مرجان هي الوحيدة التي ظهرت نتيجتها "إيجابية"، بالرغم من سلبية المسحة التي أجراها في القاهرة قبل السفر لقطر.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس الجمعة إلى الدوحة وخضعت لمسحة طبية في المطار، وتم اتباع كافة الاجراءات الطبية المتعلقة بمشاركة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية بقطر.

وأكد موقع الأهلي، أن محمد مرجان لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا، أو تأثير سلبي، وحالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية وبالتالي تم عزله لحين موعد المسحة الثانية بعد 72 ساعة.

وقال الموقع إنه بناء على تنائج المسحة تم عزل مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.

ويترأس ​ بعثة الأهلي في مونديال الأندية، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي المصري، حيث يشارك الفريق في هذه البطولة للمرة السادسة ممثلا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.‏

وكان أبرز إنجازات الفريق الأحمر الفوز بالمركز الثالث وتتويجه بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري فريق الدحيل القطري، يوم 4 فبراير/شباط المقبل، وفي حال فوزه على الفريق القطري سيواجه فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وأعلن الأهلي غياب وليد سليمان عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقررة في قطر، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق الأحمر مع البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.