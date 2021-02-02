مصر… طلب إحاطة في مجلس النواب عن "الفيروس نيباه"

تقدم أحد نواب مجلس الشعب المصري بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة هالة زايد، بشأن إجراءات الوزارة لمواجهة "فيروس نيباه" وكيف سيتم اتخاذ إجراءات لمكافحته وحماية البلاد من خطره.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH مصر.. اللجنة العليا للفيروسات تحدد موعد ذروة تفشي كورونا "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن قول النائب فريد البياضي إن "الأخبار المتداولة عن فيروس نيباه وانتشاره في الصين، تطرح التساؤلات حول إجراءات وزارة الصحة تجاه هذا الظهور الجديد لحالات من الفيروس"، مشيرا إلى أنه "ظهر منذ أكثر من 20 عام، فى ظل عدم وجود أي علاج أو لقاح لمنع انتشاره".

وتابع: "الظهور الجديد لهذا الفيروس يثير القلق وهو أقوى من كورونا ويسجل نسب وفاة مرتفعة بين المصابين وصلت لـ 75 في المئة"، مضيفا: "التقارير المنشورة بوسائل الإعلام المختلفة تذكرنا ببداية انتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة فى غضون أشهر قليلة".

وقال البرلماني المصري إن "فيروس نيباه يعتبر مرضا معديا ناشئا يسبب قلقا كبيرا للعالم أجمع"، مضيفا: "تظهر الأعراض بعد حدوث الإصابة بفترة تتراوح بين 4 إلى 14 يوما".

ولفت إلى أن "فترة حضانة الفيروس تصل إلى 45 يوما وهو فيروس نادر وينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة، مما قد يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا بجانب أعراض تنفسية وتشنجات وغيبوبة".