تحذير من البنك المركزي الكويتي للمواطنين

وبحسب جريدة "النهار" الكويتية، جاء ذلك في بيان للبنك، أشار إلى أهمية التوعية بمخاطر "عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء بطرق متنوعة، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية على تطبيقات الهواتف الذكية، أو حتى المكالمات الهاتفية".

وأوضح أن "تلك الوسائل تستخدم بغرض الحصول على المعلومات المصرفية السرية للعميل مثل رقم حسابه ورقمه السري ورقم OTP وذلك بغرض سرقة الأموال أو سرقة البيانات الشخصية".

وأضاف البيان أنه "تم إطلاق حملة بعنوان (لنكن على دراية) للتوعية بكيفية تجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني وطرق حماية البيانات المصرفية والشخصية للعملاء، من خلال تجنب الاستجابة لأي مكالمة أو رسالة من طرف مجهول".

كما أكد البيان أن "البنوك لا تطلب المعلومات المصرفية للعميل عبر المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل أو غيرها".