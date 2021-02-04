كمين محكم يطيح بستة سوريين حاولوا دخول العراق بطريقة غير قانونية

تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على ستة سوريين، حاولوا دخول الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية.

وقالت وزارة الدفاع العراقية: "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكن أبطال الفوج الثاني لواء المشاة 71 الفرقة الخامسة عشرة، من إلقاء القبض على ستة أشخاص يحملون الجنسية السورية في قرية "الرمو" التابعة إلى ناحية ربيعة ضمن قاطع الفوج بعد نصب كمين محكم لهم".

يشار إلى أن العراق اتفق مع الجانب السوري على زيادة التنسيق الأمني بينهما لضبط الحدود المشتركة.