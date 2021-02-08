فلسطين تشيد بمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبها

وبحث الوزير الفلسطيني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والتنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة بين البلدين، وذلك حسب قناة "العربية".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ، بمقر الأمانة العامة بمبادرة مصرية أردنية، اليوم الاثنين، الذي سيؤكد على الثوابت العربية وضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية، لتحقيق مبدأ حل الدولتين، وأهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وأشاد المالكي بمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال إن موقف المملكة الراسخ نحو القضية الفلسطينية لن يتغير بالسماح للرحلات الجوية القادمة والمغادرة من الإمارات من كافة دول العالم بعبور أجواء المملكة، وذلك بعد عبور أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات بالأجواء السعودية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أخيرا، أنها وافقت على طلب الإمارات بالسماح للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى جميع الدول، بعبور الأجواء السعودية، وذلك بعد أيام من وصول أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات عبر أجواء المملكة. وتأتي هذه الموافقة قبل إطلاق متوقع للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.