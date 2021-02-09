العراق... تنفيذ حكم الإعدام في 5 مدانين بالإرهاب

كشفت مصادر أمنية أن السلطات العراقية أعدمت شنقا، اليوم الثلاثاء، خمسة أشخاص أدينوا بتهم الإرهاب.

وقال مصدر شهد عملية تنفيذ الحكم أن جميع من أُعدموا في سجن في مدينة الناصرية، جنوب البلاد، كانوا عراقيين.

وأكد مصدر أمني آخر مكلف بتسليم جثامين المحكومين إلى ذويهم، صحة نبأ تنفيذ الحكم، بحسب "رويترز".

ولم تكشف المصادر تفاصيل عن الجرائم التي كانت سببا في إدانة المتهمين.

وأجرت الحكومة العراقية محاكمات للمئات ممن يشتبه في أنهم متشددون ونفذت عمليات إعدام جماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) في حملة عسكرية بدعم أمريكي بين 2014 و2017.

وأعدمت السلطات 21 شخصا في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد إدانتهم بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن مقتل العشرات في بلدة شمالي البلاد.

وتوجه جماعات حقوقية اتهامات للسلطات في بغداد ومناطق أخرى في العراق بعدم اتساق العملية القضائية وإجراء محاكمات معيبة، الأمر الذي يؤدي إلى إدانات مجحفة. لكن بغداد تقول إن المحاكمات التي يجريها نزيهة.