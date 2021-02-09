السعودية... الملك سلمان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء، التي تم عقدها اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "الاتصال المرئي".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، بما يعكس مسيرة المملكة وفق عمل مؤسسي وخطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية.

ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو "تحقيق العدالة الناجزة، وضمان الوصول إلى الحقوق وحماية النزاهة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، في ظل رؤية المملكة 2030".

وبحث الاجتماع جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، والتيسير على الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم وعباداتهم والحرص على توفير كل ما مِن شأنه أمنهم وسلامتهم وحمايتهم من الأوبئة والأمراض.

واستعرض اجتماع مجلس الوزراء السعودي تطورات جائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة وشدد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتدابير الاحترازية.

ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المحلية والدولية ومنها الموافقة على استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون خلال الفترة من 2020 ـ 2025.

ولفتت إلى أن ذلك يتوافق مع الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته رقم 40 التي انعقدت في الرياض.