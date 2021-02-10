"أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بـ 4 طائرات مسيرة

أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف "مرابض الطائرات الحربية"، في مطار أبها الدولي في السعودية، بأربع طائرات مسيرة، لافتة إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني".

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة: سلاح الجو المسير يستهدف ظهر اليوم مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K محققا إصابة دقيقة — المسيرة - عاجل (@alosbou) February 10, 2021

وأوضح أنه تم استهداف المطار بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k، مؤكدا أن "الإصابة كانت دقيقة".

وأضاف أن "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن "وقوع اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي".

وأكد التحالف، في بيان له، أنه "تم السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف الحوثيين".

وأشار إلى أن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله".

وبالمقابل تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل المملكة.