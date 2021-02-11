نتنياهو يهنئ الإمارات بوصول "مسبار الأمل" للمريخ وهذه أمنيته

وقال نتنياهو في بيان لمكتبه نشره على تويتر: "أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة على إنجازها الرائع في إدخال مسبار الأمل في مدار حول المريخ".

وأضاف: "آمل بصدق أن يؤدي التعاون العلمي بيننا في جميع المجالات، وكذلك في الفضاء، إلى دفع بلدينا والبشرية جمعاء إلى مستقبل أفضل".

אני מברך את איחוד האמירויות על ההישג המרשים בהכנסת הגשושית "אמל" (תקווה) למסלול סביב מאדים.



כולי תקווה כי שיתוף הפעולה המדעי בינינו בכל התחומים, וגם בחלל, יצעיד את שתי מדינותינו ואת האנושות כולה קדימה לעתיד טוב יותר. — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) February 11, 2021

وأمس الأول (الثلاثاء)، أعلنت الإمارات وصول المسبار العربي الأول إلى وجهته حيث كوكب المريخ، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطع خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر، وسيتاح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ حول سطح الكوكب الأحمر.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاق سلام، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية، وجرى بعدها التوقيع على العديد من اتفاقات التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.