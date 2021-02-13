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    مستشفى في السعودية - كورونا

    السعودية... توجيه من النائب العام بشأن السجون ودور التوقيف

    © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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    أصدر النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرا لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

    ونقلت صحيفة "الأيام" السعودية، اليوم السبت، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه اتساقا مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا، وتقليل أثر الموجة الثانية للفيروس للحد الأدنى، فقد أمر النائب العام السعودي بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي لمنع تفشي الفيروس.

    مسجد في العاصمة السعودية الرياض
    © REUTERS / FAYEZ NURELDINE
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    ووجه النائب العام أمرا لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة، يقضي بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس داخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

    وشدد النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، وفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفيروس بشكل صحيح واتباع الاستراتيجيات اللازمة للوقاية منه.

    وأوضح المصدر المسؤول في النيابة العامة السعودية أن النائب العام وجه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن، بشكل دوري.

    وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، الخمس الماضي، إغلاق 10 مساجد بشكل مؤقت في عدد من المناطق بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بها.

    وأشارت الوزارة، في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أنه تقرر إغلاق 10 مساجد بشكل مؤقت بعد وفاة مؤذن في وادي الدواسر وإصابة 15 من المصلين بفيروس كورونا.

    وبإغلاق الـ10 مساجد هذه يرتفع مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام إلى 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

    وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، نصح مرتادي المساجد بالالتزام بالإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

    انظر أيضا:

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