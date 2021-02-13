توجيهات جديدة من السيسي للحكومة بشأن تأهيل الأئمة والري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، توجيهات جديدة للحكومة تتعلق بتأهيل الأئمة والواعظات، وتطوير نظم الري.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزراء الأوقاف محمد مختار جمعة، والموارد المائية والري محمد عبد العاطي والمالية محمد معيط والزراعة السيد القصير، بحسب ما أورده المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وتطرق اللقاء إلى متابعة الموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية.

واستعرض الاجتماع "خطة وزارة الأوقاف المتعلقة بالتدريب المستمر للأئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات في مجال التأليف والترجمة والنشر، وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف"، وفق المصدر ذاته.

ووجه الرئيس المصري "بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، لاسيما في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع".

في سياق آخر، تناول الاجتماع عرض محاور المشروع القومي للتوسع الأفقي للرقعة الزراعية على مستوى مصر، خاصة في وسط وشمال سيناء، وتوشكي، والحمام، وغرب المنيا.

وفي هذا الصدد، وجه السيسي بتعزيز جهود تطبيق التكنولوجيا الحديث في الزراعة، بما في ذلك من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية في كافة أنحاء البلاد، في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية.

كذلك وجه الرئيس المصري "برفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها على مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف".