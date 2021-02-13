السعودية... القبض على مطلق الأعيرة النارية في الهواء

ألقت قوات الأمن السعودية، اليوم السبت، القبض على مطلق عيارات نارية في مدينة القصيم.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم السبت، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بدر السحيباني، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح بحوزته، وتوثيقه لذلك ونشره، أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.

وكان قد انتشر شريط فيديو لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بالشرطة السعودية إلى التحرك العاجل.

وبحسب السحيباني، فإن مطلق النار مواطن في العقد الثالث من العمر، تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.