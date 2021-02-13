سفارة السعودية في اليابان تصدر بيانا بشأن زلزال فوكوشيما المدمر

وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية على "تويتر": "تتابع السفارة آثار الزلزال في مدينة فوكوشيما، الذي بلغت قوته 7.1 درجة".
وتابعت: "تؤكد السفارة على سلامة المواطنين السعوديين وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث"، مضيفة: "في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين".
تتابع السفارة آثار الزلزال في منطقة #Fukushima بقوة (7.1) درجات، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:— السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) February 13, 2021
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متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/xnzfMP0VBo
ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 7 درجات على مقياس ريختر بأنه زلزال مدمر، ويسبب أضرارا هائلة في المناطق المكتظة بالسكان، بحسب موقع "إيرثكويك كاغنيتيود".
وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وقوع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة، قبالة ساحل شرق البلاد اليوم السبت، مشيرة إلى أن مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا، بحسب "رويترز".
إرشادات هامة للتعامل مع الزلازل |— السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) February 13, 2021
متمنين السلامة للجميع: pic.twitter.com/LBSEzqwvqo
وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، مشيرة إلى أن الزلزال وقع مساء اليوم وهز المباني في العاصمة طوكيو.
يذكر أن اليابان تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.
وكان زلزال مدمر بقوة 9 درجات وقع على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي، في عام 2011، ما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.
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