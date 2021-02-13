سفارة السعودية في اليابان تصدر بيانا بشأن زلزال فوكوشيما المدمر

علقت السفارة السعودية في اليابان، على تعرض مدينة فوكوشيما اليابانية، اليوم السبت، لزلزال مدمر قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر.

وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية على "تويتر": "تتابع السفارة آثار الزلزال في مدينة فوكوشيما، الذي بلغت قوته 7.1 درجة".

وتابعت: "تؤكد السفارة على سلامة المواطنين السعوديين وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث"، مضيفة: "في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين".

تتابع السفارة آثار الزلزال في منطقة #Fukushima بقوة (7.1) درجات، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/xnzfMP0VBo — السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) February 13, 2021

ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 7 درجات على مقياس ريختر بأنه زلزال مدمر، ويسبب أضرارا هائلة في المناطق المكتظة بالسكان، بحسب موقع "إيرثكويك كاغنيتيود".

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وقوع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة، قبالة ساحل شرق البلاد اليوم السبت، مشيرة إلى أن مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا، بحسب "رويترز".

إرشادات هامة للتعامل مع الزلازل |

متمنين السلامة للجميع: pic.twitter.com/LBSEzqwvqo — السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) February 13, 2021

وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، مشيرة إلى أن الزلزال وقع مساء اليوم وهز المباني في العاصمة طوكيو.

يذكر أن اليابان تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

وكان زلزال مدمر بقوة 9 درجات وقع على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي، في عام 2011، ما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.