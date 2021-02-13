العراق... إغلاق المتاجر ودور العبادة وفرض حظر تجول شامل 3 أيام لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

بغداد– سبوتنيك . وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم السبت، اجتماعا هاما للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، لافتا إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات جائحة كورونا في البلاد، في ظل تزايد عدد الإصابات بين المواطنين، فضلا عن مناقشة أهم الإجراءات التي يمكن من خلالها احتواء الفيروس والحد من انتشاره".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تمخض عن فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، اعتبارا من يوم 18 فبراير/شباط 2021، فيما يكون الحظر الجزئي لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء، ولغاية الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 آذار/ مارس 2021، ويعاد النظر حسب الموقف الوبائي".

وتابع أنه تقرر أيضا "غلق الأماكن الترفيهية والمتنزهات ودور السينما والقاعات الرياضية والمسابح كافة، وغلق المطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل وغلق المولات والمقاهي والكافيتريات، ابتداء من 18 فبراير، ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض، وغلق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة (فقط) لرفع الآذان ومنع إقامة صلاة الجماعة فيها وإلى إشعار آخر".

وقررت اللجنة العليا للصحة في العراق، وفقا للبيان أن "يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونيا بدءا من 18/2/2021 ولغاية 4/3/2021 قابلة للتمديد حسب الموقف الوبائي".

وأعلنت اللجنة العليا للصحة بالعراق، في وقت سابق اليوم، فرض حظر للتجوال من الثامنة مساءً للخامسة صباحا بدءا من الخميس المقبل، ولمدة أسبوعين ضمن جهود مكافحة "كوفيد-19".