الكويت تعتقل سوريا حصل على جنسيتها بالتزوير قبل ثلاثة عقود

تمكنت الإدارة العامة للجنسية والجوازات الكويتية، الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على مقيم سوري اشترى الجنسية الكويتية عام 1986، مقابل مبلغ مالي ضخم.

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، مساء اليوم الأحد، بأنه جرت إحالة المقيم السوري إلى مكتب التحقيق وتوثيق اعترافاته، وإحالته إلى النيابة العامة، بناء على معلومات أكدت حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير.

تفاصيل القبض على #وافد سوري نال #الجنسية_الكويتية.. بالتزوير



• المتهم اعترف: اشتريت الجنسية الكويتية عبر التدليس.. للاستمتاع بمزاياهاhttps://t.co/vWhtMLdwlR pic.twitter.com/KRwLMynCs7 — القبس (@alqabas) February 14, 2021

وذكرت الصحيفة أنه بناء على التعليمات الصادرة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية وجوازات السفر الكويتي، الفريق فيصل النواف، بتكثيف الجهود وضبط كل من تورط في تزوير أو شراء الجنسية الكويتية أو حصل عليها بشكل غير قانوني، وردت معلومات سرية لإدارة مباحث الجنسية والجوازات، عن مقيم سوري حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التدليس.

وقامت الشرطة الكويتية بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات الكافية، وبعد التأكد من صحتها وسلامتها، تم إعداد كمين للمتهم الذي شعر بالخطر خلال الفترة الأخيرة، فاضطر للسفر إلى دولة قطر، والمكوث فيها نحو 3 أشهر كنوع من التمويه والخداع.

وبمجرد عودة المقيم السوري من قطر إلى الكويت، تم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى التحقيق، واعترف المتهم في التحقيقات الأولية، بشرائه الجنسية الكويتية عبر التدليس، للاستمتاع بمزاياها.