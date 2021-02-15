التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، إحباط هجوم جديد لجماعة "أنصار الله"، بطائرة مسيرة استهدف المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف أن "محاولات الحوثيين بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب".

وتابع العميد المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ولم تعلن جماعة "أنصار الله" تبنيها الهجوم الجوي الذي يأتي ضمن سلسلة هجمات تركزت، منذ أواخر الأسبوع الماضي، على مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.