تونس تعلن عن تسليم قمرها الصناعي "تحدي1" إلى الشركة الروسية لإطلاقه

ووفقا لموقع "نسمة" التونسي، فقد أكد مجمع "تلنات" تسليم القمر الصناعي التونسي ''تحدي1'' إلى شركة "غلاف كوسموس" الروسية المسؤولة عن إطلاق المركبة الفضائية "سويوز 2" اتي ستنقل القمر الصناعي إلى مداره.

وفي تصريحات له أوضح محمد فريخة، مدير عام مجمع "تلنات"، أنهم أجروا آخر الفحوصات التقنية، أثناء عملية تسلم القمر، إضافة إلى تنظيفه وتعقيمه بالغرفة البيضاء قبل إدخاله بكبسولة الإطلاق ووضعه في وضعية العمل، "أون".

ولفت فريخة أنه سيتم نقل الكبسولة والمعدات إلى المحطة الفضائية "بيكانور" في دولة كازاخستان اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن بوابة الكبسولة التي سيوضع فيها القمر الصناعي من المفترض أن تفتح في الفضاء الخارجي في الـ20 من مارس/ آذار القادم، ليخرج القمر إلى مداره، موافقا الذكرى الـ65 لاستقلال تونس.

جدير بالذكر أن "تحدي1" هو أول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات تونسية محلية 100% من قبل الخبرات التونسية في شركة تلنات المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسية، وهو قمر صناعي مختص في إنترنت الأشياء وسيستخدم لأول مرة في العالم بروتوكول "لورا" في اتصالات الفضاء.

وكانت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قد منحت تونس في أول فبراير/ شباط الجاري، ترخيصا لإطلاق أول قمر صناعي تونسي "تحدي 1"، وذلك بعد استفياء جميع الشروط الفنية والتقنية والقانونية للمشروع.