بعد إدانته بـ 3 تهم منها "إهانة الرئيس"... حبس ناشط جزائري عامين

قضت محكمة جزائرية بحبس إبراهيم لعلامي، أحد نشطاء الحراك، عامين، إثر إدانته بعدة تهم من بينها "إهانة رئيس الجمهورية".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنها تلقت نبأ الحكم الذي صدر أمس الاثنين على لعلامي عن مصادر متطابقة.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن محكمة برج بوعريريج، شرق العاصمة الجزائرية، أدانت شمس الدين لعلامي المعروف بإبراهيم بالسجن عامين مع النفاذ وغرامة قدرها 200 ألف دينار.

ويقبع لعلامي في الحبس المؤقت منذ 9 أيلول/سبتمبر 2020، بعد توجيه ست تهم إليه، تمت تبرئته من ثلاث منها.

ونقلت الوكالة عن المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، أن المحكمة أدانت لعلامي بتهم: "إهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة هيئة نظامية".

وفي المحاكمة التي أجريت، الأسبوع الماضي، طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن أربع سنوات وفرض غرامة قدرها 500 ألف دينار.

وقاطع المحامون المحاكمة "احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة".

ورفض لعلامي المثول أمام المحكمة عبر الفيديو، حسب التقنية المعمول بها منذ انتشار فيروس كورونا، ومنصوص عليها في القانون الجزائري.