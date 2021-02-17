سفير السعودية لدى لبنان: المملكة تواصل دعم الشعب اللبناني ومؤسساته

قال سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، إن المملكة لن تتخلى عن الشعب اللبناني، مؤكدا أن الرياض ستواصل دعم لبنان ومؤسساته.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية)، مشيرة إلى أن تصريحات بخاري، جاءت إثر زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

ولفتت الوكالة إلى أن البخاري عبر عن أمله في أن يجتاز لبنان أزمته الحالية في أسرع وقت ممكن، بينما أعرب مفتي لبنان عن شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة إلى الشعب اللبناني.

ولفت المفتي إلى أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين، مؤكدا "إدانته للعدوان المتكرر على الأراضي السعودية، مضيفا: "كل اعتداء على السعودية بمثابة اعتداء على لبنان وعلى الدول العربية".