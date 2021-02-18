السيسي يستقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة

استقبل االرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

من جانبه، أعرب الدبيبة عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".

وأكد السيسي أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة.

#عاجل| متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي استقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة #eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) February 18, 2021

كما شدد الرئيس المصري على حرص بلاده على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته.

وفي وقت سابق، استقبل فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الليبية، وفدا مصريا رفيع المستوى برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية المصري.

ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد بحث "باشاغا" مع الوفد المصري ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

وقدم الوفد المصري برئاسة السفير "محمد ثروت" تهنئة بلاده بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مؤكدا حرص مصر على أمن واستقرار جارتها الغربية، كما أكد الوفد المصري على أنه تم الشروع في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة في طرابلس.