القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين وتضبط كميات من السلاح

نفذت القوات العراقية، أمس الخميس، حملات تفتيش وملاحقات لمطلوبين ضمن عمليات القضاء على إرهابيي تنظيم "داعش".

نشرت وزارة الدفاع العراقية بيانا جاء فيه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وفوج الاستخبارات والاستطلاع في الفرقة ذاتها من العثور على كدس للعبوات الناسفة وهي من مخلفات "داعش" الارهابي في منطقة الكرمة بالأنبار وتضبط بداخله 30 عبوة ناسفة على شكل صفيحة، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة".

وفي سياق آخر وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 73 من العثور على 27 عبوة ناسفة محلية الصنع في سلسلة جبال العياضية التابعة الى ناحية تلعفر غربي نينوى، فيما قام الجهد الهندسي التابع للفرقة برفع العبوات وتفجيرها تحت السيطرة.

وفي سياق منفصل وبعملية استخباراتية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العشرين وبالتعاون مع استخبارات فصيل استطلاع لواء المشاة 43 من إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين مع العجلة التي يستقلونها ممن يقوموا بتمويل مضافات الدواعش بالأغذية والوقود والسلاح في منطقة شركة مطار حنيف بالجزيرة غربي نينوى، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.