"الصحة" السعودية تزف بشرى بشأن عودة الحياة الطبيعية

ساقت وزارة الصحة السعودية بشرى للمواطنين بعودة الحياة إلى سيرها الطبيعي مرة أخرى بعد تأثرها بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، حيث صرح مؤكدا أن عودة الحياة لطبيعتها تقترب أكثر فأكثر، وقال: "فقط علينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية، خصوصا أن فرق الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة"، حسب صحيفة "عكاظ".

وتابع العبد العالي: "أقرت اللجنة الوطنية للأمراض الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفايروس كورونا (کوفید-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، إذ تعد الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصن (متعاف) خلال الأشهر الستة بعد التعافي".

وأوضح العبد العالي أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة التي تتم إجازة لقاح إكسفورد أسترازينيكا عن طريقها، والمصنّع من شركة "أسترازينيكا" البريطانية ضد فيروس كورونا، وذلك بعد مراجعة بيانات اللقاح المقدمة بكافة تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على"تويتر"، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"، مشيرة إلى أن ذلك سيكون حسب الفئات المستهدفة.