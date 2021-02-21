مصر... بيان هام من وزارة الإعلام بشأن تامر أمين وأزمة إهانة الصعايدة

أكدت وزارة الإعلام المصرية على عدة نقاط بشأن أزمة تصريحات الإعلامي تامر أمين المهينة للصعايدة، وذلك في بيان أصدرته، اليوم الأحد، ووصفته بـ"الهام".

ودعت الوزارة في بيانها "أبناء الصعيد للهدوء وتجاوز الأمر، وأن يكونوا على ثقة تامة بأن الحكومة المصرية تحترم جميع المواطنين على اختلاف وتنوع ثقافاتهم، ولا تقبل أبدا المساس بعادات وتقاليد وأعراف الصعيد أو الريف فى الوجه البحرى أو أى جزء من الوطن الغالى".

كما أهابت الوزارة بالمواطنين في مصر بعدم الاستمرار في تصعيد أزمة تصريحات تامر أمين عبر "السوشيال ميديا"، وذلك "حرصا على مشاعر أبناء الصعيد ومنعا للإثارة وتأليب الرأى العام بشكل يضر بمصلحة المجتمع وتماسكه".

وشددت أيضا أن "حرية الإعلام وحرية الرأي لا تعني على الإطلاق الإساءة لأى من أبناء الشعب المصرى كله".

وأكدت أنها "تقدر حالة الغضب التى انتابت المصريين من أبناء الصعيد، وأيدت أن ما ذهب إليه الإعلامى تامر أمين فى برنامجه هو أمر يخالف السياسة الإعلامية المصرية، التى تقوم على احترام جميع المواطنين، وترفض إلقاء الاتهامات جزافا".

وأعربت وزارة الإعلام المصرية في بيانها عن تقديرها لقيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل السريع في الأزمة بصفته الجهة المسؤولة دستوريا عن الرقابة والمحاسبة، وكذلك دور نقابة الإعلاميين.

وأكدت على أهمية التدخل الحاسم فى كل اختراقات مواثيق الشرف الإعلامية والقواعد المهنية المتفق عليها.

وكانت نقابة الإعلاميين المصريين قررت إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وقالت النقابة في بيان إن التحقيقات التي استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، انتهت بثبوت مخالفة تامر أمين ثبوت مخالفتة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7.

وأوضحت أن الفقرات المذكورة تنص على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، وتأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، واحترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع.

وأضافت النقابة وفق نص البيان أن الإعلامي تامر أمين خالف أيضا الفقرة الخاصة عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وبناء على ذلك، قرر نقيب الإعلاميين طارق سعدة "إلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر".

وفي وقت سابق، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه فيما أصدرت فضائية "النهار" المصرية، عقوبات على الإعلامي، بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن صعايدة مصر.

وكان تامر أمين قد اعتذر لأهالي صعيد مصر بعد الفيديو الذي اتهم بإهانتهم فيه، مؤكدا أنه لم يقصد أبدا الإساءة لهم.

وقال أمين: "أرجوكم متزعلوش مني وأنا آسف والاعتذار هينشر في كل حته، وأنا أخوكم وأنتم أهل العفو والكرم".