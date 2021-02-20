بعد الخصم والتحقيق... تامر أمين يقف أمام القضاء في تهمة إهانة الصعايدة

يقف الإعلامي المصري، تامر أمين، أمام القضاء المصري في شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك في تطور جديد لأزمة تصريحاته المسيئة للصعايدة.

وكشفت تقارير محلية، اليوم السبت، أن محكمة جنح مدينة نصر حددت موعد 20 مارس لعقد أولى جلسات محاكمة تامر أمين في قضية اتهامه بالإساءة لأهل الصعيد.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرر وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم غد الأحد، فيما أصدرت فضائية "النهار" المصرية، عقوبات على تامر أمين، بعد تصريحاته عن صعايدة مصر.

وأعلنت، في بيان لها، أنه "سيتم خصم شهر من راتب تامر أمين، وإيداع المبلغ في مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته إلى تحقيق داخلي في القناة، وتابعت أنها قررت إيقاف أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام.

وآثار الإعلامي تامر أمين، الجدل بعدما قال في برنامجه إن "الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم"، منتقداً الزيادة السكانية.

وتابع: "في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

وأمام تلك الضجة التي تسبب بها، سجل تامر أمين رسالة مصورة له تحمل اعتذارا إلى أهالي الصعيد، مؤكدا فيها أنه لم يقصد أبدا الإساءة لهم.

وقال: "أحب أن أبدا الفيديو وقبل أي كلام في التفاصيل باعتذار واضح وصريح لكل أهالينا في الصعيد ولكل مكان في مصر غاضبين مني، لن أكابر أو أجادل، أنا من الناس التي تعتذر عندما تشهر أن الناس غاضبة منها، والله يعلم أن نيتي كانت خير وكان الهدف المصلحة العامة".

وتابع أمين: "أكتر شيء يضايقني في الدنيا أو واحد صعيدي أو واحدة صعيدية يغضبوا مني، أنا من أكتر الناس المؤمنين بالصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وصعيد مصر هو أصل مصر والذي خرج منه كل القامات والآدباء والمفكرين والناس الشريفة والمحترمة، والله لم أقصد الإهانة، وأقول لكل صعيدي وصعيدية حذائكم على رأسي من فوق، وأنا ابنكم وابن ريف مصر ونسايبي من الصعيد، وأتشرف من النسب ده".

وتابع تامر أمين في اعتذاره المصور: "أرجوكم لا تغضبوا مني، وأنا آسف، والاعتذار سينشر في كل مكان، وأنا أخوكم وأنتم أهل العفو والكرم".