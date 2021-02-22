ماذا سيدور في "الخلوة الوزارية" بين محمد بن راشد ومحمد بن زايد غدا؟

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، عن ترؤسه "خلوة وزارية"، على حد وصفه، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، غدا الأربعاء.

وغرد ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه سيناقش مع الشيخ محمد بن زايد في الخلوة الوزارية "أولويات الدولة للـ50 عاما القادمة.. شكل حكومتنا.. وكيفية تسريع مسيرتنا التنموية.. وتحسين بيئة الأعمال والاقتصاد في بلادنا لتحقيق قفزات تنافسية جديدة".

واختتم ابن راشد تغريدته بجملة: "المستقبل ملك لمن يتخيله ويصممه وينفذه".

أترأس غداً وأخي الشيخ محمد بن زايد خلوة وزارية .. نناقش خلالها أولويات الدولة للخمسين عاماً القادمة .. شكل حكومتنا .. وكيفية تسريع مسيرتنا التنموية.. وتحسين بيئة الأعمال والاقتصاد في بلادنا لتحقيق قفزات تنافسية جديدة .. المستقبل ملك لمن يتخيله ويصممه وينفذه .. pic.twitter.com/ojWPp10BDy — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 22, 2021

​وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، نشر قبل أيام أول صورة لكوكب المريخ يلتقطها مسبار الأمل، الذي يعد أول مسبار عربي في التاريخ يصل إلى المريخ.

وكتب محمد بن راشد، على "تويتر": "من ارتفاع 25 ألف كليومتر عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ".

وكان حاكم دبي وصف العام الماضي 2020 عبر "تويتر" بأنه "عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".

​وتابع: "2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شي وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد".

كما استعرض حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أرقاما غير مسبوقة بمناسبة ذكرى مرور 15 عاما على رئاسته حكومة الإمارات العربية المتحدة.