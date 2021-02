أهداف أمنية واقتصادية... ما فوائد قرار السعودية بتوطين الصناعات العسكرية؟

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، في كلمة ألقاها على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" في أبوظبي إن "المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية حددت أهدافه بدقة رؤية المملكة 2030، ونعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا بناء على المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة".

وقال مراقبون إن "المملكة تضع العديد من الأهداف وراء مشروع توطين الصناعات العسكرية يتعلق بعضها بمزايا دفاعية وأمنية لمواجهة المخاطر المحتملة، والأخرى اقتصادية لتوفير وظائف للمواطنين وتنويع مصادر الدخل".

توطين الصناعات العسكرية

وأكد المسؤول السعودي أن "الصناعات العسكرية في السعودية، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، استمرت في العمل بفعالية على مستوى سلاسل الإمداد، وذلك بفضل البنية التحتية اللوجستية وتوظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها الدولة على مدى سنوات طويلة".

كما أعرب العوهلي عبر حسابه في "تويتر" عن سروره بافتتاح جناح المملكة في المعرض، قائلا: "هذه المشاركة النوعية نسعى من خلالها إلى تطوير الصناعة الوطنية عبر خلق شراكات مع أبرز اللاعبين في المجال، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية".

وقال وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

توفير وظائف ودعم الاقتصاد

وأوضح أن "من بين الفوائد التي تعود على المملكة من توطين الصناعات العسكرية، هو توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، والقضاء أو الحد من ظاهرة البطالة، عبر تشغيل الكثير من المواطنين في هذه المؤسسات التي ستعمل على توطين الصناعات العسكرية، كما سينعكس الأمر إيجابًا على مجال الاستثمار والاقتصاد، وعلى الجانب الدفاعي والأمني والعسكري للمملكة".