القبض على القبض على 11 سوريا خلال محاولتهم عبور الحدود العراقية

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": من خلال المتابعة الميدانية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من لواء مغاوير السادس بالفرقة السادسة شرطة اتحادية من القاء القبض على 11 شخصا يحملون الجنسية السورية خلال محاولتهم التسلل من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غرب نينوى".

من خلال المتابعة الميدانية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من لواء مغاوير السادس بالفرقة السادسة شرطة اتحادية من القاء القبض على ١١ شخصاً يحملون الجنسية السورية خلال مُحاولتهم التسلل من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غرب #نينوى. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 23, 2021

يشار إلى أن العراق اتفق مع الجانب السوري على زيادة التنسيق الأمني بينهما لضبط الحدود المشتركة.