وزيرة الصحة المصرية تكشف السعر النهائي للقاح كورونا وموعد التطعيم

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، اليوم الثلاثاء، عن السعر النهائي للقاح كوفيد-19 في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة الصحة في تصريحات تلفزيونية، إن سعر جرعتي لقاح كورونا لن تزيد عن 200 جنيه للقادرين، وهذه الرسوم من أجل استدامة توفير اللقاحات.



وأشارت إلى أن غير القادرين وغير المدرجين في قوائم الحصول على اللقاح يمكنهم الحصول على اللقاح مجانا عن طريق عمل تقرير في مكتب معين سيحصل بموجبه على إعفاء، مؤكدة أن غير القادرين سيتم توفير اللقاح لهم مجانا بنسبة 100%.

وأوضحت الوزيرة المصرية، أن المستهدف من التطعيم وتلقي اللقاح بين المواطنين بنهاية 2021 من هم فوق 30 عاما حيث يمثلون 35% من المواطنين، بينما يمثل 65% من المواطنين أقل 30 عاما.

وأكدت أن مصر تعاقدت للحصول على 100 مليون جرعة لقاح وهي كافية لتلقيح 50 مليون مواطن.



وذكرت أن بدء التطعيم للمواطن في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار، مشيرة إلى أن مصر سيتوفر لديها 8.6 مليون جرعة في بداية شهر مارس من تحالف "جافي" المعني بتوفير اللقاحات.

ولفتت إلى أن اللقاحات التي تعاقدت عليها مصر توافق عليها معظم دول العالم، والخوف من الحصول على اللقاح مبالغ فيه.