تسجيل
01:15 GMT24 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء الليبي الجديدة عبد الحميد الدبيبة

    الدبيبة يعلن خيارين لإنجاح حكومته الجديدة ومراقبون يؤكدون ابتزازات من مسؤولين ليبيين ضده

    © AFP 2021 / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1048031682_0:25:1200:700_1200x675_80_0_0_6c3aecf7eb5afdf97d18b2c285ceabab.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102241048195374-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF%D9%87/

    أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي انتخب خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في الخامس من فبراير/شباط الجاري، أن لديه خياران في عملية اختيار شكل حكومته، مشيرا إلى أن عدم توافق مجلس النواب قد يدفعه لاعتماد الخيار الثاني.

    بنغازي – سبوتنيك. وقال الدبيبة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني".

    رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
    © Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفي
    المنفي والدبيبة يلتقون بقيادات عسكرية لـ "توحيد الجيوش"
    من جهته اعتبر المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يواجه الكثير من الضغوطات تصل إلى حد الابتزازات، وفق قوله.

    وقال فركاش في حديث مع وكالة سبوتنيك، أن "تغريدة الدبيبة تحمل رسالتين فالأولى تتعلق بتشكيل الحكومة فمن الواضح أن الدبيبة يواجه الكثير من الضغوطات تصل إلى حد الابتزازات من بعض النواب وأيضا من بعض الفاعلين على الساحة لينالوا حصتهم في الحكومة، والتي حاول الدبيبة تخطي هذه العقبة بتوزيع الحقائب حسب الدوائر الـ 13 بالإضافة إلى بعض الترضيات الوزارية، والتي يبدو أنها ربما لم يرضي بعض هؤلاء".

    واعتبر المحلل السياسي الليبي، أن "ربما هنا الدبيبة يلوح بالخيار الثاني في تغريدته وهو تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط بعيدا عن المحاصصة وتقديمها للحصول على الثقة"، لافتا أن "القسم الآخر من تغريدته فمن الواضح أن الدبيبة يلوح بالذهاب مباشرة بتشكيلته إلى لجنة الـ 75 للحصول على الثقة المطلوبة".

    وأضاف فركاش، أن "لكن هذا أيضا يعتبر مغامرة غير محسوبة وقد تتعرض للأسف للطعون القانونية والدستورية وربما سيؤدي إلى عرقلة عمل الحكومة في بعض المناطق نظرا لافتقاد لجنة الـ 75 إلى الشرعية الدستورية اللازمة ما لم تضمن مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري الذي في الواقع يحتاج إلى جلسة مجلس النواب بنصاب الثلثين".

    وختتم حديثه قائلا: "لجنة الـ 75 نفسها تعتبر ساحة مصغرة لأطراف الصراع الذي يسعى الدبيبة لترضيتهم، وقد يكون هناك أيضا عرقلة أخرى ومركزة لمنح حكومة الدبيبة الثقة اللازمة".

    انظر أيضا:

    الدبيبة يهنيء أهلي بنغازي بوصوله للكونفيدرالية الإفريقية
    المنفي والدبيبة يلتقون بقيادات عسكرية لـ "توحيد الجيوش"
    نائبا رئيس مجلس النواب الليبي يصلان إلى طرابلس.. ودبيبة يقدم للنواب تشكيلة حكومته
    المنفي والدبيبة يبحثان مع بعثة الاتحاد الأوروبي أزمة المهاجرين وضبط الحدود
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, الحكومة الليبية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تتدفق المياه حول الجليد الذي تكون في الجزء العلوي من شلالات نياجرا بسبب درجات الحرارة الباردة، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 21 فبراير 2021
    قوس قزح الجليدي... وسياح يتدفقون لرؤية ظاهرة فريدة في شلالات نياجرا
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    10 معلومات عن تطبيق كلوب هاوس
    10 معلومات عن تطبيق "كلوب هاوس"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك