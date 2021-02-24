وفاة أكثر من 6 آلاف عامل مهاجر في قطر خلال التحضير لكأس العالم لكرة القدم

موسكو– سبوتنيك. وبحسب صحيفة "غارديان"، حصلت دولة قطر على حق إجراء كأس العالم في عام 2010. ووفقاً للبيانات الموجودة، يتوفى في قطر كل أسبوع وسطياً 12 عاملا مهاجرا من الهند، باكستان، نيبال، بنغلادش وسريلانكا.

ويشار أيضاً إلى أن عدد الوفيات الإجمالي قد يكون أعلى بكثير، وذلك لأن البيانات الموجودة لا تشمل الإحصاءات حول الدول الأخرى مثل الفلبين وكينيا، اللتين ترسلان أعدادا كبيرة من العمال إلى قطر.

وسيجري كأس العالم لكرة القدم 2022، في فترة 21 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر.