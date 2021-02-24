محمد بن زايد: من لا يستطيع مضاعفة جهده وإنجازاته لن يكون ضمن فريقنا الحكومي

قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إن المسؤول الذي لا يستطيع مضاعفة جهده وإنجازاته 10 أضعاف لن يكون ضمن فريقنا الحكومي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد بن زايد في اختتام أعمال "خلوة عام الخمسين"، والتي تضع رؤية جديدة وواضحة لدولة الإمارات في الخمسين عام المقبلة.

محمد بن زايد: الـ 50 سنة التي مضت كانت سنوات تقدم ورخاء وازدهار وإنجاز.. وفي الخمسين القادمة نحتاج إلى حركة أسرع لأن طموحاتنا أصبحت أكبر ، الذي لا يستطيع مضاعفة جهده وإنجازاته 10 أضعاف لن يكون ضمن فريقنا الحكومي خلال الفترة المقبلة. — عـ لـ و م ا لـ د ا ر (@oloumaldar) February 24, 2021

وأضاف أن "الحكومة الإماراتية سباقة ومؤهلة وتزخر بالكفاءات القادرة على رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات".

وتابع: "أننا لا ننظر إلى حاضرنا وما حققناه، بل ننظر بعيدا للأمام لنستعد لكل مرحلة بإستراتيجيات وخطط عمل تلبي طموحاتنا وتليق باسم الإمارات ومكانتها".

برئاسة محمد بن راشد ومحمد بن زايد.. وبمشاركة وزراء حكومة دولة #الإمارات ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، اختتمت "خلوة عام الخمسين" باعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية ومجموعة مشاريع استراتيجية للمرحلة الجديدة.. pic.twitter.com/pQUZEQJnoy — عـ لـ و م ا لـ د ا ر (@oloumaldar) February 24, 2021

وأوضح أن "الذي لا يستطيع مضاعفة جهده وإنجازاته 10 أضعاف لن يكون ضمن فريقنا الحكومي خلال الفترة المقبلة، ورؤيتنا أن تكون دولة الإمارات أرض خصبة لجذب العقول والأفكار والاستثمارات".

وأشار إلى أن "الـ 50 سنة التي مضت كانت سنوات تقدم ورخاء وازدهار وإنجاز.. وفي الخمسين القادمة نحتاج إلى حركة أسرع لأن طموحاتنا أصبحت أكبر".

محمد بن راشد: ترأست وأخي محمد بن زايد خلوة الخمسين ... اعتمدنا دورة جديدة للأجندة الوطنية .. ومشاريع استراتيجية تمثل بعض تطلعاتنا للخمسين القادمة ..بدأنا الخمسين السابقة من صحراء سيح السديرة .. ونبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ .. pic.twitter.com/p1AMi0K32K — عـ لـ و م ا لـ د ا ر (@oloumaldar) February 24, 2021

وواصل قائلا: "عودنا محمد بن راشد (نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي) على الرقم واحد ولن نتخلى عنه وهدفنا المنافسة العالمية".

واختتمت الخلوة برئاسة محمد بن راشد ومحمد بن زايد وبمشاركة وزراء حكومة دولة الإمارات ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، باعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية ومجموعة مشاريع استراتيجية للمرحلة الجديدة.