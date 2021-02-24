وزيرة الصحة: المصريون لديهم معرفة جيدة بفيروس كورونا

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، إن المصريين لديهم معرفة جيدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقدمت زايد، تقريرا حول آخر المستجدات والجهود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا في مصر وما آلت إليه أعداد المصابين والمتعافين حتى الآن، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الصحة المصرية إنه يوجد لدى المصريين معرفة جيدة عن فيروس كورونا، وفقا لدراسة بحثية، مشيرة إلى أن مصر سجلت مؤشرا إيجابيا تجاه استخدام التدابير الوقائية، وهو أمر مهم للحد من انتشار المرض.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن المصريين اكتسبوا هذا الوعي بشكل أساسي من خلال عدد من المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

ونوهت الوزيرة إلى وجود فريق طبي مدرب على متابعة الممارسات السريرية السليمة لمتابعة الحاصلين على اللقاح من المتطوعين ومتابعة الحاصلين علي اللقاح من قِبل الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية.

وأوضحت هالة زايد أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أن ذلك سيتم من خلال 40 مركزا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة المصرية أنه "سيتم إتاحة التسجيل لحاملي جوازات السفر من الأجانب، وحاملي وثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 111 مليون مصاب، بينهم أكثر من 2.4 حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.