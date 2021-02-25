أول ظهور... كيف تصرفت سوزان مبارك بجوار قبر زوجها لمدة 30 دقيقة... صور

كشفت تقارير مصرية عن تفاصيل 30 دقيقة قضتها سوزان مبارك بجوار قبر زوجها الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، والذي تصادف، اليوم الخميس، ذكرى رحيله الأولى.

وفي أول ظهور لها منذ غياب، حضرت سوزان مبارك الذكرى الأولى لوفاة زوجها وهي متشحة بالسواد، وظلت صامتة طوال فترة بقائها بجوار القبر، واحتفظت بهدوها وتماسكها، وبعد دقائق اكتفت بقراءة سورة الفاتحة أمام الضريح، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

كما أن سوزان مبارك التزمت مقعدها بجوار فريد الديب، محامي زوجها، ونجليها جمال وعلاء مبارك، ولم تقف لمن حضر لتقديم واجب العزاء لها، واكتفت برفع يديها للتحية عن بعد دون المصافحة بالأيدي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

أحيت عائلة الرئيس مبارك اليوم الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك بحضور السادة علاء مبارك وجمال مبارك والسيدة سوزان مبارك والعائلة وعدد كبير من محبي الرئيس مبارك... رحم الله الرئيس مبارك وأسكنه فسيح جناته.. سيبقى دائما في قلوبنا وقلوب الملايين .. @AlaaMubarak_ pic.twitter.com/drIEqX4ixo — Sameh Abou Arayes سامح أبوعرايس (@SamehArayes) February 25, 2021

وبعد مرور 30 دقيقة، غادرت سوزان مبارك في هدوء وبصحبتها المحامي فريد الديب، ليستكمل نجليها علاء وجمال مبارك استقبال المعزين، كما أنهما التقطا الصور التذكارية مع من رغب منهم.

وتصادف، اليوم الخميس 25 فبراير/ شباط، الذكرى الأولى لوفاة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما والذي توفي في مستشفى الجلاء العسكري.

وكان القضاء المصري أحال الشهر الماضي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أسامة الشيخ، و3 آخرين، أحدهم ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك إلى محكمة الجنايات.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل، أحال أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، و3 آخرين هم "منير فهمي، نائب مدير البنك العربي الأفريقي المتهم الأول، وأسماء ثابت، ابنة عم سوزان مبارك، وأحمد الصياد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع".