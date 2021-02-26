السعودية تناشد مواطنيها تسجيل آبائهم وكبار السن للحصول على لقاح كورونا

كررت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، دعوتها المواطنين لتسجيل آباهم من كبار السن للحصول على موعد لتلقي لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

وغرد متحدث الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أدعو الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا".

وتابع: "لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفايروس. بادروا بتسجيلهم حالا في تطبيق "صحتي" لأخذ موعد للقاح: http://onelink.to/yjc3nj".

وأهابت «الصحة» بالجميع إلى المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

أدعو الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.

لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس.

بادروا بتسجيلهم حالاً في تطبيق صحتي لأخذ موعد للقاح:https://t.co/Rnn8ZYPbjv — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) February 26, 2021

و​أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس الماضي، عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على"تويتر"، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"، مشيرة إلى أن ذلك سيكون حسب الفئات المستهدفة.

وكانت وزارة الصحة السعودية دعت جميع السعوديين والمقيمين للتسجيل على تطبيق "صحتي" من أجل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة على مجانية الحصول على اللقاح لكل السعوديين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة العليا للدولة.