ضربة جوية عراقية تستهدف "داعش" في محافظة ديالى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل عنصر من "داعش" وتدمير وكر لـ"العصابات الإرهابية" بداخله أسلحة، في محافظة ديالى.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت الدفاع العراقية في بيان، "طيران القوة الجوية الحربي وبالتنسيق مع عمليات الفرقة الخامسة، نفذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل عنصر من داعش وتدمير وكر للعصابات الإرهابية بداخله أسلحة وأعتدة في منطقة زور الإصلاح ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر، السبت الماضي، توجيهات بضرورة استمرار عمليات ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور عالميا).

كما كشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء الماضي، أن أعداد عناصر التنظيم في العراق يقدر بأقل من ألف.

وأوضح الخفاجي أن القوات الأمنية "على أهبة الاستعداد دائما، وتصطاد هؤلاء الدواعش عن طريق الجو أو عبر الكاميرات الحرارية التي تتمكن من قتلهم أو إلقاء القبض عليهم".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.