تسجيل
18:07 GMT27 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

    هل تدفع التوترات بين "بايدن" وولي العهد السعودي لتحالفات جديدة؟

    © REUTERS / BANDER ALGALOUD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1047287005_0:15:2500:1421_1200x675_80_0_0_0946695616f7d493a945807577ab3193.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102271048230286-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F-/

    عادت قضية الصحفي جمال خاشقجي للواجهة مرة أخرى، بعد رفع السرية عن تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الخاص بالواقعة.

    القضية التي وقعت في العام 2018 وظلت حديث وسائل الإعلام العالمية عادت للواجهة من جديد، حيث تحمل معها إشارات لمرحلة متوترة من العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / SPUTNIK
    صحيفة أمريكية تكشف قرار بايدن تجاه ولي العهد السعودي بعد تقرير مقتل خاشقجي

    التوترات الحاصلة تطرح الكثير من الإشارات بشأن التوجه السعودي خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوازن العلاقات الخارجية، وعدم الاعتماد الكلي على الجانب الأمريكي كما كان الوضع في السابق.

    في السابق كانت المملكة تعتمد بشكل شبه كلي في علاقاتها الاقتصادية، والعسكرية على الجانب الأمريكي، إلا أن بعض التوترات التي وقعت السنوات الأخيرة خاصة بعد 2011، دفعت المملكة نحو إعادة التفكير في استراتيجيتها الخارجية.

    توازن جديد في العلاقات

    الخبراء يرون أنه المملكة عازمة على توازن علاقاتها الخارجية، وأن المؤشرات تشير إلى ذلك على العديد من المستويات، خاصة فيما يتعلق بتوجه المملكة نحو تعزيز العلاقة مع روسيا والصين.

    وبحسب الخبراء فإن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من تعزيز العلاقات بين السعودية من جهة وروسيا والصين من جهة، إضافة إلى تعزيز الاعتماد المحلي السعودي ضمن رؤية 2030.

    إشارة أخرى جاءت في تغريدة نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، حيث وجه رسالة إلى قادة الخليج بقوله: "المفروض على قادة الخليج العربي أن يوثقوا علاقات متينة للغاية مع روسيا.. وأضع... للغاية تحتها خطوطا حمراء".

    من ناحيته، قال الدكتور هشام الغنام المتخصص في السياسة والعلاقات الدولية وكبير الباحثين بمركز الخليج للأبحاث، إن الحرب الباردة انتهت على الأقل بالنسبة للسعوديين.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يفهم السعوديون أن روسيا لاعب مهم في المنطقة، ومستعدون للتعاون مع روسيا على جبهات مختلفة".

    الرئيس الأمريكي جو بايدن يبطل مرسوم رئاسي لـ ترامب بمنع العديد من طالبي البطاقة الخضراء والعمال الأجانب المؤقتين من دخول الولايات المتحدة
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    بايدن: أمريكا وكندا ملتزمتان بمواجهة انتهاك الحريات حول العالم

    التعاون بين المملكة وروسيا

    وتابع: "التعاون السعودي والروسي لتهدئة أسواق النفط خير مثال على ذلك، كما أن لكل من روسيا والمملكة مصلحة في أمن البحر الأحمر، لذلك أتوقع زيادة التعاون العسكري والأمني بين المملكة وروسيا".

    من زاوية أخرى يشير الغنام إلى أن مكافحة التطرف الديني، هو مجال آخر للتعاون، حيث أن القوة الدينية للمملكة ورمزيتها مهمة للغاية في التأثير الإيجابي على المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وفي روسيا على وجه التحديد.

     ويرى أن المنافسة الكبيرة حول نفوذ أكبر في آسيا الوسطى، يمكن للقوة الناعمة للمملكة أن تساعد فيه من خلال التعاون.

     سياسات استباقية

    ويرى أن السياسات السعودية الحالية، أكثر ديناميكية واستباقية من الماضي، وأنها تتجه نحو علاقة أفضل ليس بين الحكومتين فحسب، بل ستمتد حتى إلى المجتمعين السعودي والروسي.

    يشير الغنام إلى أنه رغم خلافات الماضي فإن البراغماتية ستسود، وأن العلاقة السعودية الروسية سوف تتحسن بسرعة، على الرغم من كل تباينات الماضي.

    وأكد على أن العمل الجاد لتأطير علاقة المملكة بروسيا مستمر لتصبح أوسع مما هي عليه الآن، بحيث لا تقتصر على الحوافز الاقتصادية.

    في الإطار ذاته، قال فيصل الصانع الكاتب والمحلل السعودي، إن الشراكة السعودية مع الجانب الأمريكي قوية، وإن التوترات الحالية لن تؤثر على العلاقات الاقتصادية والعسكرية، بحسب رأيه.

    وفيما يتعلق بتنويع مصادر الأسلحة أوضح الصانع في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: "المملكة اتخذت الخطوة من فترة كبيرة، وأنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تطورت الخطوة بشكل ملحوظ مع روسيا والصين وبعض الدول الأوروبية".

    توطين صناعة الأسلحة
    توطين صناعة الأسلحة في المملكة بنسبة 50 بالمئة تعد ضمن بنود رؤية 2030، وهو ما يشير إليه الصانع بأن المملكة تؤكد بذلك عدم اعتمادها على الباب الواحد.
    ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
    © AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
    ولي عهد البحرين: نسعى لإقامة علاقات مع روسيا ترتكز على المصالح المشتركة

    ويرى أنه لا يمكن إيقاف بيع الأسلحة الأمريكية للسعودية بشكل نهائي، وأنه قد يتأثر نسبيا، إلا الجوانب الاقتصادية تعد العامل الحاكم في المشهد.

    واستشهد الصانع بموقف السعودية خلال ما عرف بـ"الربيع العربي"، حيث تدخلت المملكة بشكل مباشر ضد توجهات الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتأثر العلاقات بالشكل الكبير فيما بعد.

    ورقة الأسلحة

    بدوره،  قال سعد بن عمر مدير مركز دراسات القرن السعودي، في حديث سابق، إن: المملكة العربية السعودية لديها من الخيارات ما يمكنها من إلغاء ورقة بيع الأسلحة التي قد تلوح بها إدارة الرئيس جو بايدن.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: السعودية لديها المصانع الخاصة وبعض الأصدقاء فيما يتعلق بالذخائر ومنهم مصر. 

    وشدد على أن المملكة لديها العديد من الخطوط المفتوحة مع الدول الأخرى، وأنه لا يوجد أي قلق في الداخل السعودي بشأن أي خطوات أمريكية تجاه المملكة.

    وشهدت العلاقات السعودية الروسية تقاربا كبيرا خلال السنوات الأخيرة توج ذلك باتفاق البلدين على هامش اجتماع قمة العشرين في سبتمبر 2016 الذي عقد في الصين، على العمل معا لتحقيق وضمان استقرار أسواق النفط.

    وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها، أن "التعاون بين المملكة وروسيا بخصوص النفط من شأنه أن يعود بفوائد على أسواق النفط".

    وكانت الاستخبارات الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

    انظر أيضا:

    مسؤولون أمريكيون: تقرير خاشقجي لن يصدر قبل مكالمة بايدن والملك سلمان
    بريطانيا: نواصل إثارة "الجريمة المروعة" لمقتل خاشقجي مع السعودية
    أمريكا: تقريرنا حول مقتل خاشقجي سيساعد في تحقيق المساءلة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فاطمة دودييفا (روسيا) أثناء معركة ملاكمة مع تاتيانا أليكسييفا (روسيا) (يمين) في إطار عرض أمسية الملاكمة في فيغاس سيتي هول، موسكو، روسيا 20 فبراير 2021
    الذهب يجلب الحظ وسيلفي من المريخ... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021
    مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك