مسؤول جزائري: سلالة كورونا الجديدة لم تنتشر في البلاد

قال عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد في الجزائر، إلياس رحال، إن السلالة الجديدة للفيروس التاجي لم تنتشر في البلاد، مشيرا إلى أنه تم إجراء تحقيقات وبائية لإثبات ذلك.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية "المتحورة" في الجزائر "النهار" الجزائرية، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، مشيرة إلى قول رحال، إن "التحقيقات لم تثبت انتشار النسخة المتحورة في الجزائر وأن اللجنة العلمية تحقق في الأمر بعد اكتشاف حالتين من السلالة البريطانية الجديدة في البلاد".

وتابع: "تم عزل الشخصين ومباشرة التحقيقات الوبائية وحتى الآن لا توجد دلائل على انتشار العدوى"، مشيرا إلى أن السلالة البريطانية الجديدة موجودة في أكثر من 85 دولة حتى الآن.

وقال عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر: "إذا تم احترام الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية فلن تشكل السلالة الجديدة خطر على المواطنين"، مشيرا إلى ضرورة إغلاق المجال الجوي لحماية المواطنين.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 113 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 2.5 حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.