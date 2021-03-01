غوتيريش: اليمن بحاجة لأكثر من 3 مليار دولار قيمة مساعدات إنسانية العام الحالي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين 1 مارس/آذار، إن اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية تبلغ 3.5 مليار دولار مع تدهور الوضع الإنساني وتراجع حجم المساعدات، بالتزامن مع استمرار الحرب بين القوات اليمنية المدعومة بالتحالف العربي وجماعة "أنصار الله".

القاهرة – سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر افتراضي للمانحين بشأن الأزمة اليمنية: "نحتاج هذا العام إلى تمويل للمساعدات الإنسانية في اليمن بقيمة 3.5 مليار دولار، وأحث جميع المانحين على تقديم سخي لتجنيب اليمن المجاعة".

وأكد غوتيريش أن "التعهدات التي سيتم تقديمها، اليوم، ستمهد لسلام مستدام في اليمن".

من جانبه أشار المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، ويليام ديفيد غريسلي، إلى أن " 20 مليون شخص على حافة المجاعة".

وتابع غيرسلي، بقوله: "نحتاج كذلك إلى 4 مليارات دولار لمساعدة 16 مليون شخص".

واستمر المنسق الأممي، قائلا: "الحل السياسي هو الخيار الأهم لإنهاء الأزمة بشكل مستدام".