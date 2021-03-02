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    وحدات البحرية الروسية فى ميناء الإسكندرية

    تدشين خط ملاحي جديد بين مصر وروسيا لنقل الحاصلات الزراعية

    Ministry of Defence
    العالم العربي
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    دشنت شركة كادمار المصرية للملاحة، خطا ملاحيا جديدا لنقل الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا، عبر رحلات أسبوعية تبدأ في آذار/مارس الجاري بين مينائي الإسكندرية ونوفوروسيسك.

    القاهرة- سبوتنيك. وأعلنت كادمار، في بيان، عن "بدء الخدمة الملاحية التي قام بتدشينها خط ليدر لاين الروسي، بالتعاون مع وكيله توكيل كادمار للملاحة، مخصص لنقل الحاصلات الزراعية المصرية مثل الموالح، والبطاطس، والعنب، والرمان، وغيرها، اعتبارًا من (آذار) مارس الجاري".

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    وتابعت: "ستستمر تلك الخدمة إلى حين نهاية موسم التصدير من خلال رحلات إبحار أسبوعية بين محطة حاويات الدخيلة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إلي محطة حاويات ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، في رحلات منتظمة مباشرة من دون التوقف في أي ميناء".

    وأشار البيان إلى أن اختيار الخط وقع على محطة حاويات شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بالدخيلة "نظرا للتعاون الوثيق مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بقيادة صلاح الدين حلمي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشؤون النقل البحري، نبيل دويدار، والعضو المنتدب لشركة إسكندرية للحاويات، ممدوح دراز، ومجلس إدارة الشركة آخذين في الاعتبار جهود وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركة".

    وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية طارق شاهين، بحسب البيان، "استعداده لتذليل أي معوقات من أجل تنفيذ خطة الخط ووكيله شركة كادمار للملاحة، بوضع إمكانات الميناء لتحقيق أهداف المصدرين المصريين".

    وأشاد الخط الملاحي بـ"الدعم المقدم من وزارة النقل في ظل قيادة كامل الوزير، وزير النقل في مصر، في مشروعات تطوير البنية التحتية للموانئ بالقرار 417 بتعديل القرار 800 لسنة 2016، الذي أسهم في جذب العديد من الخطوط الملاحية، وتطوير المنظومة اللوجستية في مصر، من خلال جهاز تنظيم النقل والبدء في إنشاء عدد من الموانئ الجافة تزامنا مع صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020".

    يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ، بحسب تقرير صادر أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغ 1.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 600 مليون دولار خلال عام.

    ولفت التقرير إلى استحواذ واردات روسيا على النصيب الأكبر من حركة التجارة بين البلدين، حيث قدر حجم واردات مصر من روسيا بحوالي 1.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2020 مقابل 2.051 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا 326.3 مليون دولار مقابل 277.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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    الكلمات الدلالية:
    الإسكندرية, روسيا, مصر
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