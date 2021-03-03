الجيش الجزائري يفكك خلية إرهابية خططت لتفجير في العاصمة

نجح الجيش الجزائري، في تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر كانوا يخططون لتنفيذ تفجير إرهابي بالجزائر العاصمة.

الجزائر - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، خلال هذا الأسبوع من تفكيك شبكة متكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة".

وأضافت الدفاع الجزائرية أنه "حيث تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الشبكة قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة".

وأوضحت أن "هذه القنبلة، والتي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، تم تحديد مكانها وتفكيكها، يوم أمس، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الوطني الشعبي".

يذكر أنه في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية العثور على منظومة صواريخ مضادة للطائرات في مخابئ للإرهابيين بولاية تيزي وزو شمالى البلاد.

ومنذ يناير الماضي، ينفذ الجيش الجزائري عملية عسكرية واسعة ضد معاقل فلول الجماعات الإرهابية بجبال تيبازة القريبة من العاصمة، والتي تضم عناصر إرهابية، حيث تمكن من تصفية 6 منهم.